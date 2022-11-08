لقاء ثلاثي بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا والولايات المتحدة الامريكية

باكو، 8 نوفمبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف ووزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. تم استضافة الوزراء في بيت بلير Blair House ، حيث تم عقد اجتماع مشترك مع وزير الخارجية أنطوني بلينكين.

تبادل الوزراء وجهات النظر حول عناصر معاهدة السلام المقبلة وأقروا بأن هناك مجموعة من القضايا التي لا تزال بحاجة إلى معالجة. كرر الجانبان الالتزامات التي تعهد بها زعيما أذربيجان وأرمينيا في اجتماعيهما في 6 أكتوبر في براغ و 31 أكتوبر في سوتشي.

واتفقا على الإسراع في مفاوضاتهما وتنظيم اجتماع آخر في الأسابيع المقبلة.

وأعرب وزيرا الخارجية عن تقديرهما للجانب الأمريكي على استضافته محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا.