قرية بويوربيرنا لمحافظة كلباجار المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 8 نوفمبر (أذرتاج)

تقع قرية بويوربيرنا في كلباجار المحررة من الاحتلال في دائرة قرية داشبولاق.

احتلت القوات المسلحة الأرمنية القريةَ عام 1993. وخلال الاحتلال، تعرضت قرية بويوربيرنا للتخريب الأرمني.

بعد الانتصار المجيد للجيش الأذربيجاني في حرب قراباغ الثانية، أعيد إقليم كلباجار إلى أذربيجان في 25 نوفمبر بموجب البيان الثلاثي الذي وقعه الرئيس الأذربيجاني ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر 2020.

تعرض أذرتاج صورا للقرية التي تعرضت للتخريب الأرمني خلال الاحتلال.