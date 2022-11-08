وزير الخارجية يناشد نظيره الأرميني التجنب من القيام باي عمل يضر عملية السلام

باكو، 8 نوفمبر (أذرتاج)

ناشد وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف نظيره الأرميني ارارات ميرزويان التجنب من القيام بأي عمل يضر بعملية السلام.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا كتبه جيهون بايراموف في حسابه في تويتر.

كذلك كتب الوزير عن اللقاء الثلاثي الذي أقيم في واشنطن بين الطرفين بمبادرة ومشاركة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلنكين. أكد الوزير الاذربيجاني اخلاص أذربيجان لتوقيع اتفاقية السلام بشكل وشيك بين أذربيجان وأرمينيا واستعداد البلد لهذا.