مسقط: رئيس إدارة جهاز الاتصالات الخاصة والامن السيبراني يتحدث عن العمل الجاري في هذا المجال في أذربيجان

باكو، 8 نوفمبر (أذرتاج)

شارك رئيس إدارة جهاز الامن السيبراني والاتصالات الخاصة تورال محمدوف في المؤتمر الإقليمي العاشر للأمن السيبراني تحت شعار "الابتكار وصناعة الأمن السيبراني"، الذي انطلق اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، بتنظيم من المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني والذي تستضيفه وتديره وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

أفادت وكالة أذرتاج ان الممثل الاذربيجاني تحدث في كلمة ألقاها في المؤتمر عن الاعمال المقامة في تطوير مجال الامن السيبراني في أذربيجان وعن نشاط جمعية منظمات الامن السيبراني الاذربيجاني واستراتيجية الامن المعلوماتي.

أقيم المؤتمر برعاية عبدالسلام بن محمد بن عبدالله المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، بمشاركة أكثر من 400 متخصص من 45 دولة حول العالم. وكان الهدف من المؤتمر استعراض أفضل الاستراتيجيات والتجارب الدولية في مجال صناعة الأمن السيبراني والابتكار وتسليط الضوء على إجراءات تقييم التدابير اللازمة للتقليل من المخاطر في الأنظمة المترابطة بشكل تكاملي، ومناقشة أفضل الممارسات لتحديد سياسة الأمن السيبراني الوطنية والتنظيمية وعرض المنجزات على صعيد تقليل المخاطر.

يجب الذكر ان رئيس إدارة جهاز الامن السيبراني والاتصالات الخاص تورال محمدوف انتخب عضوا في مجلس المديرين لمدة سنتين تاليتين.

قد انضم الجهاز الاذربيجاني CERT.GOV.AZ الى العضوية الكاملة لمنظمة OIC-CERT عام 2013 وهو عضو في مجلس المديرين منذ المؤتمر الثامن لمراكز الامن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة جدة عام 2016.