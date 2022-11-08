الرئيس إلهام علييف: السمعة الدولية لاذربيجان سمحت لنا بنقل حقائق قره باغ إلى المجتمع الدولي

باكو، 8 نوفمبر (أذرتاج)

في الوقت نفسه، كان علينا فضح سياسة العدوان الارمينية. لسوء الحظ، فإن وسائل الإعلام الدولية التي تسيطر عليها أرمينيا، والسياسيين المنحازين ورعاتهم في الخارج واللوبي الأرمني - خلقوا رأيًا مفاده أن أذربيجان معتدية. عندما احتلت الأراضي الأذربيجانية فرضت بعض الدول عقوبات علينا. بعبارة أخرى، لم نستغل فرصنا الدبلوماسية في الواقع. لذلك، كان علينا أن نثبت للعالم أجمع أننا على حق، وأن العدالة في جانبنا، وأن القانون الدولي إلى جانبنا. هذا هو السبب في أننا كنا نشيطين للغاية على المستوى الدولي. اتخذت المنظمات الدولية الرائدة مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس أوروبا قرارات تدعم موقفنا، أي قرارات تدعم العدالة. وقد أدى ذلك إلى إنشاء إطار قانوني دولي مهم للغاية.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني القائد الأعلى للقوات المسلحة في كلمة ألقاها في الحدث المقام في مدينة شوشا بمناسبة يوم النصر.

أضاف الرئيس: وبالتوازي مع ذلك، أقمنا علاقات تعاون وثيق مع العديد من البلدان في إطار ثنائي في منطقتنا وفي القارات الأخرى. وقعت تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحدها بيانات شراكة استراتيجية مع أذربيجان. هناك أيضا دول أخرى. لذلك أتاحت لنا هذه العلاقات الدولية والسمعة الدولية لأذربيجان الفرصة لكسب المزيد من الأصدقاء. في الوقت نفسه، تمكنا من نقل ونقل حقائق قره باغ والاحتلال الأرمني إلى المجتمع الدولي.