الإيسيسكو تشارك في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون ومعرض مستقبل الإعلام بالسعودية

باكو، 8 نوفمبر (أذرتاج)

تشارك منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في الدورة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، ومعرض مستقبل الإعلام (فومكس)، اللذان ينظمهما اتحاد إذاعات الدول العربية بشراكة مع هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، وتستضيفهما المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض.

ويضم جناح الإيسيسكو في معرض مستقبل الإعلام بالرياض عددا من إصدارات المنظمة الورقية والإلكترونية، للتعريف برؤيتها الجديدة وتوجهاتها الاستراتيجية، وأهم البرامج والمشاريع التي تقوم بتنفذيها، خصوصا في مجال الإنتاج الرقمي، لإثراء المحتويات الهادفة على الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، للمساهمة في ترسيخ ارتباط شباب العالم الإسلامي واعتزازهم بهويتهم وثقافتهم.

وسيكون متاحا لزوار جناح الإيسيسكو في المعرض إمكانية الاطلاع على إنتاجات المنظمة السمعية البصرية المختلفة إلكترونيا، بما فيها البرامج التعليمية، والتوعوية، ومقاطع الفيديو الخاصة بالتعريف بأعلام الحضارة الإسلامية، الذين كانت لهم إسهامات مشهودة في تاريخ الحضارة الإنسانية.

يُذكر أن المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون ومعرض مستقبل الإعلام (فومكس) بالرياض يشهدان مشاركة الهيئات الأعضاء في اتحاد إذاعات الدول العربية، وعدد كبير من المحطات الإذاعية الخاصة، والقنوات الدولية الناطقة بالعربية، والشركات العالمية المرموقة في مجالات الإنتاج وصناعة التجهيزات التقنية وتوزيع المحتوى السمعي والبصري.

ويهدف المهرجان إلى المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني العربي، ورصد اتجاهاته المبتكرة، حيث سيشهد انعقاد عددا من ورش العمل، ومسابقات تليفزيونية وإذاعية. فيما يهدف معرض مستقبل الإعلام (فومكس) إلى الترويج للإنتاجات السمعية البصرية للعارضين، والتعريف بالمستجدات والابتكارات في مجال تكنولوجيا الاتصال.

ويحتفي البرنامج العلمي للمعرض بموضوعات متنوعة، أبرزها مستقبل الإعلام، والمحتوى العربي الهادف، والإعلام الرياضي والنجومية، إضافة إلى جلسات تُعنى بمشاركة المرأة ودورها في السينما وقضاياها عبر التاريخ.