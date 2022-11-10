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    نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف زارت مركز التنمية الشاملة والإبداع لدى وكالة الضمان الاجتماعي المستدام والتشغيلي دوست

    ١٠.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]

    باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج

    زارت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا مركز التنمية الشاملة والإبداع لدى وكالة الضمان الاجتماعي المستدام والتشغيلي دوست التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

    وتعرفت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا على معرض مؤلف من الأعمال اليدوية من صنع المستفيدين لدى المركز وكذلك الأعمال المنجزة فيه من اجل تطوير إبداع وقدرات المستفيدين وتابعت عملية التعليم والتدريب.

    كما شاهدت مسرحية "الاقتراح" المخرج لدى المركز على أساس مسرحية تشيخوف.

    AZERTAG.AZ :نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف زارت مركز التنمية الشاملة والإبداع لدى وكالة الضمان الاجتماعي المستدام والتشغيلي دوست
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