الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس اللجان الأولمبية الأوروبية

باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 10 نوفمبر رئيس اللجان الأولمبية الأوروبية ورئيس اللجنة الأولمبية اليونانية سبيروس كابرالوس.

هنأ رئيس الدولة في البداية سبيروس كابرالوس بمناسبة انتخابه منصب رئيس اللجان الأولمبية الأوروبية متمنيا له نجاحا في فعالياته وعبر عن الشكر على مشاركته في فعاليات الذكرى السنوية الـ30 للجنة الأولمبية الوطنية الأذربيجانية. وتذكر الرئيس علييف بامتنان النسخة الأولى من ألعاب أوروبا مؤكدا على أهمية هذه الفعاليات المهيبة فيما أشاد بدور كابرالوس في تنظيم الألعاب.

وأعرب الضيف عن الارتياح من الكلمات الطيبة فيما نقل تهانيه بمناسبة الذكرى السنوية الـ30 للجنة الأولمبية الوطنية الأذربيجانية. وتناول سبيروس كابرالوس أهمية النسخة الأولى من ألعاب أوروبا مشيرا خاصة الى تنظيم هذه الفعاليات الرياضية الدولية بالمستوى العالية والى دور رئيس الدولة في هذا العمل. قيل إن استضافة أذربيجان هذه الفعاليات استضافة تليق بها قد ساهمت مساهمة كبيرة في التضامن في أسرة الأولمبية الأوربية. كما شدد سبيروس كابرالوس بامتنان على إنجازات كبيرة انجزها الرياضيون الأذربيجانيون في المسابقات الدولية خلال الفترة الماضية.

رفع الرئيس إلهام علييف الشكر على التهاني معبرا عن يقينه من مواصلة تطور العلاقات بنجاح بين أذربيجان واللجان الأولمبية الأوروبية.

جرى خلال المحادثة تبادل وجهات نظر حول آفاق التعاون.

عرض سبيروس كابرالوس على رئيس الدولة هدية تذكارية بمناسبة الذكرى السنوية الـ30 للجنة الأولمبية الوطنية الأذربيجانية.

وفي الختام التقطت صورة تذكارية.