باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج تراجع سعر برميل النفط الأذربيجاني. أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الأذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 07ر96 دولارا بعد تراجعه قدر 85ر3 دولارات. يذكر أن السعر الأقصى لبرميل النفط الأذربيجاني خلال العام الجاري مسجل عند 135.99 دولار في 9 مارس.

AZERTAG.AZ : تراجع سعر النفط الأذربيجاني

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