الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 67 حالة حريق و 17 حالة حرجة وانفجار و3 حوادث مرورية تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 28 شخصا ومنهم 7 قصّر وأصيب 5 أشخاص.

وأجلي شخص الى المنطقة الآمنة خلال حادث الحريق فيما انتشلت جثث 3 أشخاص من مراكب النقل المشوهة لدى الحوادث المرورية وسلمت الى الجهات ذات الصلة.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية الى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.