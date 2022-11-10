الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة الى أوزبكستان
AzerTAg.az
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٣:٥٥]
سمرقند، 10 نوفمبر (أذرتاج)
وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 10 نوفمبر الى جمهورية أوزبكستان للمشاركة في اجتماع القمة التاسع لمنظمة الدول التركية.
أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف في مطار سمرقند الجوي الدولي المزين بأعلام كلا البلدين حرس الشرف تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى.
وكان في استقبال الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والسيدة قرينته مهربان علييفا في ارض المطار رئيس الوزراء الاوزبكي عبد الله عارفوف وكبار المسئولين الآخرين.
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