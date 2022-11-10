قرية محمدداره لمحافظة خوجاوند المحررة من الاحتلال

باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج)

تقع قرية محمدداره لمحافظة خوجاوند في سلسلة جبال قره باغ.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية في 2 أكتوبر عام 1992.

كان في القرية معبد لألبانيا القوقازية عاد تاريخه الى عام 1147.

تم تحرير القرية من الاحتلال نتيجة الحرب الوطنية التي استمرت لمدة 44 يوما.

تقدم أذرتاج صورا من القرية التي تعرضت للأعمال الوحشية الارمينية.