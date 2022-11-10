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    الرباط: الاحتفال بيومي النصر وعلم الدولة لأذربيجان

    ١٠.١١.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]

    باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج)

    أقامت سفارة جمهورية أذربيجان بالمملكة المغربية حفلا بمناسبة يوم النصر ويوم العلم الاذربيجاني، اللذين يصادفان في 8 و 9 نوفمبر لكل عام في أذربيجان.

    بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء الأذربيجانيين.

    بعد ذلك، قدم بابك أحمدوف القائم بأعمال السفارة ، معلومات موجزة عن حربي قره باغ وعن الحرب الوطنية التي نتجت عن تحرير الأراضي الأذربيجانية من قبضة الاحتلال الارمينية التي استمرت 30 عاما.

    وشكر الدبلوماسي المملكة المغربية على دعمها الدائم لقضية أذربيجان العادلة.

    هنأ العقيد إركان كوكبولاغ المستشار العسكري بسفارة تركيا في الرباط في حديثه، الشعب الأذربيجاني بمناسبة هذين اليومين.

    اعرب انصار فيرات مدير معهد يونس إمرة الذي ساعد السفارة الاذربيجانية عن كثب في تنظيم هذا الحدث عن سرورهم وافتخارهم لانتصار أذربيجان واعلن استعدادهم الدائم لدعم السفارة في تنظيم الفعاليات الثقافية.

    كذلك هنأ فاتح داغ الطالب في الدكتوراه في جامعة محمد الخامس في كلمته، بالنيابة عن الجاليات الأذربيجانية والتركية في المغرب، الشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم النصر وقرأ شعر الشاعر الاذربيجاني الشهير بختيار وهابزاده باسم أذربيجان – تركيا.

    حضر الحدث ممثلي سفارات تركيا وكازاخستان أيضا. كما شارك في الحفل النائبة الأولى لعمدة مدينة الرباط السيدة فتيحة المدني ونواب البرلمان المغربي وسفراء باكستان وماليزيا واندونيسيا، والدبلوماسيون الأجانب الآخرون.

    كذلك حضر الحدث وزير الاتصالات والانشاء لولاية بلوجستان الباكستانية سردار عبد الرحمان هتران ومساعده كاشف خان.

    تم عرض مقطع فيديو مخصص ليوم النصر، وتم عرض الصور والسجاد من قره باغ وقوبا وكنجه وقازاخ وتبريز في الحفل.

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