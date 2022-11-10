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    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 39 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

    ١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٠]

    باكو، 10 نوفمبر، (اذرتاج)

    كشفت ملابسات 39 حادثا جنائيا ارتكب في 9 نوفمبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 3 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 21 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 13 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

    وقعت 5 أحداث للمرور على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص واصابة آخرين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 14 حادثا متعلقا بالمخدرات.

    وألقي القبض على 34 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الداخلية: كشف ملابسات 39 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
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