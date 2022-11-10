وزارة الداخلية: كشف ملابسات 39 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها

باكو، 10 نوفمبر، (اذرتاج)

كشفت ملابسات 39 حادثا جنائيا ارتكب في 9 نوفمبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 3 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 21 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 13 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.

وقعت 5 أحداث للمرور على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص واصابة آخرين.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 14 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 34 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.