وزارة الداخلية: كشف ملابسات 39 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
AzerTAg.az
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢٠]
باكو، 10 نوفمبر، (اذرتاج)
كشفت ملابسات 39 حادثا جنائيا ارتكب في 9 نوفمبر في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 3 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.
كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 21 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 13 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهما مدينين.
وقعت 5 أحداث للمرور على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص واصابة آخرين.
وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 14 حادثا متعلقا بالمخدرات.
وألقي القبض على 34 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.
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