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    ارتفاع حجم التجارة في باكو

    ١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٠]

    باكو، 10 نوفمبر، (اذرتاج)

    بلغ حجم التجارة في العاصمة باكو خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الحالي 20 مليارا و274.7 مليون مانات بزيادة قدرها 4.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الإحصاء في مدينة باكو أن قيمة تجارة المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ بلغت 12 مليارا و328.7 مليون مانات بزيادة قدرها 15.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    اما حجم تجارة المنتجات غير الغذائية فبلغت 7 مليارات و946.1 مليون مانات بزيادة نسبتها 8.7 في المائة وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    ذكرت إدارة الإحصاء أن 35.6 في المائة من السلع الاستهلاكية تم بيعها في الكيانات القانونية و46 في المائة في المنشئات التجارية التي تتبع لأصحاب المشاريع الفردية و18.4 في المائة في اسواق المنتجات بالعاصمة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم التجارة في باكو
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