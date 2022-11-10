وزارة الدفاع: الانباء حول إصابة جندي أرمني نتيجة اطلاق النار للجيش الاذربيجاني كاذبة
AzerTAg.az
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
باكو، 10 نوفمبر، (أذرتاج)
إن الانباء التي نشرتها وزارة الدفاع الأرمينية حول إصابة جندي للقوات المسلحة الأرمينية نتيجة إطلاق النار "من قبل وحدات الجيش الاذربيجاني" اليوم في الساعة 10:30 كاذبة.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الوحدات الأذربيجانية لم تطلق النار في الاتجاه المشار إليه.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.١١.٢٠٢٢ [٢١:٥٢]
٠٤.١١.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
٠٤.١١.٢٠٢٢ [١١:٢٨]
٠٤.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٣٢]
١٠.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٣٧]
١٠.١١.٢٠٢٢ [٢١:٥٢]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٠]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:٤٠]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:١٣]
١٠.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٢٥]
٠٧.١١.٢٠٢٢ [١٨:٤٢]
٣٠.١٠.٢٠٢٢ [٢٠:٣٨]
٢٧.١٠.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:٥١]
٢٨.١٠.٢٠٢٢ [١٥:١٥]
٢٦.١٠.٢٠٢٢ [١٤:٥٢]
٢٤.١٠.٢٠٢٢ [١٦:١٢]
١٨.١٠.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
١٣.١٠.٢٠٢٢ [١٢:٥٢]
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢٥]
٠٥.١١.٢٠٢٢ [١٠:٥٧]
٠٥.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٧]
١٠.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٠٧]
١٠.١١.٢٠٢٢ [٢١:٥٨]
٠٧.١١.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
٠٥.١١.٢٠٢٢ [١٦:٥٣]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٩]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢٠]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٢:٥٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك