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    وزارة الدفاع: الانباء حول إصابة جندي أرمني نتيجة اطلاق النار للجيش الاذربيجاني كاذبة

    ١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:١٨]

    باكو، 10 نوفمبر، (أذرتاج)

    إن الانباء التي نشرتها وزارة الدفاع الأرمينية حول إصابة جندي للقوات المسلحة الأرمينية نتيجة إطلاق النار "من قبل وحدات الجيش الاذربيجاني" اليوم في الساعة 10:30 كاذبة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الوحدات الأذربيجانية لم تطلق النار في الاتجاه المشار إليه.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: الانباء حول إصابة جندي أرمني نتيجة اطلاق النار للجيش الاذربيجاني كاذبة
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    وزارة الدفاع: الانباء حول إصابة جندي أرمني نتيجة اطلاق النار للجيش الاذربيجاني كاذبة