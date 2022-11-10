وزارة الدفاع: الانباء حول إصابة جندي أرمني نتيجة اطلاق النار للجيش الاذربيجاني كاذبة

باكو، 10 نوفمبر، (أذرتاج)

إن الانباء التي نشرتها وزارة الدفاع الأرمينية حول إصابة جندي للقوات المسلحة الأرمينية نتيجة إطلاق النار "من قبل وحدات الجيش الاذربيجاني" اليوم في الساعة 10:30 كاذبة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الوحدات الأذربيجانية لم تطلق النار في الاتجاه المشار إليه.