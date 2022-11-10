أذربيجان: 7 إصابات بكورونا في 9 نوفمبر

باكو، 10 نوفمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 51 مصابا بالفيروس خلال 9 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 823 ألف و584 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 813 ألف و405 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و957 مريض منهم ويستمر علاج 222 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1740 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و337 ألف و855 فحص طبي.