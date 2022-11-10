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    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 9 نوفمبر

    ١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٠]

    باكو، 10 نوفمبر، (اذرتاج)

    لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان خلال 9 نوفمبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 9 نوفمبر
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