أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 9 نوفمبر
AzerTAg.az
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
باكو، 10 نوفمبر، (اذرتاج)
لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان خلال 9 نوفمبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.
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