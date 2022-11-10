اختتام الجولة الحادية عشرة بدوري الدرجة الأولى – نتائج

باكو، 10 نوفمبر، أذرتاج

اختتمت الجولة الحادية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

* تغلب إيميشلي على شاماخي الرديف بهدف يتيم في مباراة منظمة على ملعب مجمع ساعتلي الأولمبي الرياضي بإدارة طاقم التحكيم بقيادة بايراموف أمام 100 مشجع.

وسجل هدف صاحب الأرض الوحيد صمدوف د38 من ركلة الجزاء.

وأنذر الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة فيما طرد لاعبا من ايميشلي صاحب الأرض د62 بالبطاقة الحمراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم 4 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

* خسر قراباغ الأغدامي الرديف أمام كبز الكنجوي الرديف بهدف مقابل أربعة أهداف في مباراة قادها طاقم التحكيم بإدارة الحكم جليلوف منظمة على ملعب قصبة بناء بضاحية باكو العاصمة أمام 95 مشجعا.

وفتح الحساب عباسوف د49 لصالح صاحب الأرض ورد عليه علييف د62 ود72 كلاهما من ركلة الجزاء ود79 وصمدوف د90.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الشوط الأول و5 دقائق الى الفترة الثانية.

* تغلب زاقاتالا على سومغايت الرديف ضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أدارها طاقم التحكيم بقيادة علييف بملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي أمام 300 مشجع.

وسجل أهداف صاحب الأرض اسماعيلوف د16 وجبرائيلوف د59 وقدير زاده د84 فيما جاء هدف الضيف من طرف آلي زاده د44.

وأنذر الحكم لاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء عن مخالفة جسيمة د35.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الشوط الأول و3 دقائق الى الفترة الثانية.

* وحقق نفطجي الباكوي الرديف فوزا سهلا على زيرا الباكوي الرديف ضيفه بثلاثة أهداف دون رد في مباراة منظمة على ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم بالعاصمة باكو بقيادة طاقم التحكيم بإدارة حاجييف أمام 50 مشجعا.

وسجل أهداف صاحب الأرض تقييف د8 ونصيرلي د42 وعسكروف د54.

وأنذر الحكم لاعبا من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الشوط الأول و3 دقائق الى الفترة الثانية.

* وتغلب صبائل الباكوي الرديف على توران طاووس الطاووسي الرديف بهدف نظيم في مباراة أدارها طاقم التحكيم بقيادة رحيموف بملعب أي أس سي او أرينا بالعاصمة باكو أمام 50 مشجعا.

وسجل هدف صاحب الأرض الوحيد جعفروف د18.

وأنذر الحكم لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الشوط الأول و3 دقائق الى الفترة الثانية.

* كما انجز قراداغ لوكباتان الباكوي تغلبا على غابالا الرديف بهدفين مقابل هدف في مباراة منظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي بحي قراداغ للعاصمة باكو بإدارة طاقم التحكيم بقيادة علييف أمام 50 مشجعا.

وسجل هدفي صاحب الأرض عباسوف د69 والله قولييف د84 رج فيما جاء هدف الضيف من طرف محرموف د57.

وأنذر الحكم لاعبين من كل واحد من الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي فيما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء د80.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الشوط الأول و6 دقائق الى الفترة الثانية.

* حقق منكجوير فوزا ثمينا على أراز نخجوان ضيفه زعيم الترتيب بهدف دون رد في مباراة منظمة على ملعب محمد زاده بمدينة منكجوير بقيادة طاقم التحكيم بإدارة علي علييف أمام 1000 مشجع.

وسجل هدف الفوز لصاحب الأرض حسينوف د36.

وأنذر الحكم لاعبا من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تأجيل استئناف المباراة وتصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الشوط الأول و4 دقائق الى الفترة الثانية.

ت الأندية ل ف ت خ ف/هـ ن

1 نفطجي الرديف 10 8 1 1 25-9 25

2 أراز نخجوان 10 7 2 1 26-8 23

3 توران طاووس الرديف 10 7 0 3 17-7 21

4 كبز الرديف 11 5 2 4 18-16 17

5 صبائل الرديف 10 5 2 3 20-18 17

6 غابالا الرديف 10 5 1 4 18-13 16

7 زاقاتالا 10 4 1 5 18-21 13

8 منكجوير 11 4 1 6 18-20 13

9 قراداغ لوكباتان 11 3 3 5 14-12 12

10 الجيش الرياضي 10 3 3 4 15-17 12

11 زيرا الرديف 10 3 3 4 9-14 12

12 شاماخي الرديف 11 3 2 6 13-23 11

13 قراباغ الرديف 10 3 2 5 13-17 11

14 سومغايت الرديف 10 2 3 5 11-19 9

15 إيميشلي 10 2 0 8 9-30 6

ويتصدر قائمة الهدافين علييف لاعب أراز نخجوان وجبرائيلوف لاعب زاقاتالا برصيد 9 أهداف لكل واحد منهما ويليهما عسكروف لاعب نفطجي الرديف وعلييف لاعب كبز الرديف برصيد 8 أهداف لكل واحد منهما.