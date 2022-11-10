أردوغان يصل سمرقند في أوزبكستان للمشاركة في قمة منظمة الدول التركية

باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج)

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مدينة سمرقند في أوزبكستان، للمشاركة في قمة منظمة الدول التركية بنسختها التاسعة.

وحطت الطائرة التي أقلت الرئيس أردوغان في مطار سمرقند الدولي، بتمام الساعة 13:45 بتوقيت تركيا (10:45 ت.غ).

وكان في استقباله في المطار رئيس الوزراء الأوزبكي عبد الله أريبوف، ونائبه جامشيد هوجاييف، ونائب وزير الخارجية الأوزبكي غايرت فاضلوف، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وسفير أنقرة لدى طشقند أولغان بكار ومسؤولون آخرون.

ويرافق أردوغان في زيارته عقيلته أمينة أردوغان وكلا من وزراء الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والدفاع خلوصي أكار، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وعدد من الوزراء.

وسيشارك أردوغان في القمة التي ستتخذ قرارات مهمة حول تشكيل رؤية منظمة الدول التركية، وخارطة الطريق، بالإضافة إلى نقل فترة رئاسة المنظمة من تركيا إلى أوزبكستان.

كما من المقرر أن يقدم الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف لنظيره التركي "وسام وطني" و "الوسام العالي للعالم التركي" تقديرا لخدماته للعالم التركي.

المصدر: الاناضول