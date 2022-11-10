باكو، 10 نوفمبر، (أذرتاج) التقى اورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) مع مراد قادلشين الممثل الدائم الجديد لجمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي في أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا إمكانيات توسيع التعاون بين مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان وتترستان خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة الممثل التجاري الروسي في أذربيجان رسلان ميرسايابوف.

AZERTAG.AZ : مناقشة توسيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في اذربيجان وتترستان

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