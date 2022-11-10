مدونون من اكثر من 10 بلدان، منها مصر، يزورون شوشا

باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج)

من المخطط زيارة مجموعة من المدونين الأجانب مدينة شوشا في إطار مشروع Show Me Azerbaijan” في فترة ما بين 27-20 نوفمبر الجاري، ذلك بمبادرة من منتدى شباب التعاون الإسلامي والمركز الإقليمي الاوروآسي.

أفادت وكالة أذرتاج ان المدونين من أكثر من 10 بلدان من بينها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وروسيا واسبانيا واندونيسيا وكازاخستان وتركيا ومصر سيزورون شوشا وكذلك اسماعيللي وشاكي.

والهدف من الزيارة هو إطلاع الضيوف على المعالم التاريخية والثقافية الأذربيجانية في شوشا، وآثار الدمار والتخريب الأرميني وأعمال إعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال.