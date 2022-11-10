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    زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 16.2 %

    ١٠.١١.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]

    باكو، 10 نوفمبر، (اذرتاج)

    تم الإعلان عن إحصائيات الصادرات غير النفطية لأذربيجان خلال اشهر يناير – أكتوبر من عام 2022.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة ترويج الصادرات والاستثمار ان صادرات المنتجات غير النفطية في أذربيجان ارتفعت بنسبة 16.2 في المائة خلال اشهر يناير – أكتوبر من عام 2022.

    وزادت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 16.2 في المائة على أساس سنوي وتجاوزت 34.7 مليار دولار في أشهر يناير - أكتوبر من العام الحالي.

    AZERTAG.AZ :زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 16.2 %
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