زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 16.2 %

باكو، 10 نوفمبر، (اذرتاج)

تم الإعلان عن إحصائيات الصادرات غير النفطية لأذربيجان خلال اشهر يناير – أكتوبر من عام 2022.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة ترويج الصادرات والاستثمار ان صادرات المنتجات غير النفطية في أذربيجان ارتفعت بنسبة 16.2 في المائة خلال اشهر يناير – أكتوبر من عام 2022.

وزادت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 16.2 في المائة على أساس سنوي وتجاوزت 34.7 مليار دولار في أشهر يناير - أكتوبر من العام الحالي.