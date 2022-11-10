بمشاركة الإيسيسكو.. انطلاق المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون ومعرض مستقبل الإعلام بالرياض

باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج)

بمشاركة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، انطلقت أعمال الدورة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ومعرض مستقبل الإعلام، اللذان ينظمهما اتحاد إذاعات الدول العربية بشراكة مع هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، وتستضيفهما المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض.

وشهد حفل إطلاق المهرجان، حضور الدكتور ماجد القصبي، وزير الإعلام المكلف في المملكة العربية السعودية، والسيد محمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، وعدد من نجوم الفن والشخصيات الإعلامية البارزة، وممثلين عن شركات إنتاج وهيئات إعلامية إقليمية ودولية.

وفي كلمته، أكد الدكتور القصبي أن المهرجان سيخرج بمخرجات ترتقي إلى متطلبات العصر، وأعلن إطلاق المملكة العربية السعودية مبادرة "منتج" لتحفيز الإبداع والمبدعين العرب، والارتقاء بصناعة الإعلام العربي ووسائله المتطورة.

وشهد الحفل تكريم عدد كبير من رواد صناعة الإعلام وفنانين ومخرجين.

ويضم جناح الإيسيسكو في معرض مستقبل الإعلام، عددا من إصدارات المنظمة الورقية والإلكترونية، للتعريف برؤيتها الجديدة وتوجهاتها الاستراتيجية، وأهم البرامج والمشاريع التي تقوم بتنفيذها، خصوصا في مجال الإنتاج الرقمي، لإثراء المحتويات الهادفة على الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، للمساهمة في ترسيخ ارتباط شباب العالم الإسلامي واعتزازهم بهويتهم وثقافتهم.

مثل الإيسيسكو في المهرجان والمعرض كل من سامي القمحاوي، مدير إدارة الإعلام والتواصل المؤسسي، ومرية عبدالي، ومحمد المجدوبي، من فريق عمل الإدارة.