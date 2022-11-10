دورة تدريب للناتو في معهد الإدارة العسكرية بباكو
AzerTAg.az
١٠.١١.٢٠٢٢ [٢١:٥٢]
باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج)
يقيم فريق التدريب لقيادة القوات المتحدة للناتو في برونسوم دورة تدريب "تقييم العملية ميدانيا في الناتو" في معهد الإدارة العسكرية بباكو.
أفادت وكالة أذرتاج ان العسكريين الاذربيجانيين حصلوا على معلومات في عروض مختلفة في موضوعات "الناتو والتعاون العسكري" و"عملية تخطيط العمليات في الناتو" و"تقييم العمليات في الناتو" و"نظم تحليل العمليات في الناتو" وغيرها.
ستنتهي دورة تدريب في 12 نوفمبر.
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