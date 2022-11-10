الرئيس إلهام علييف: كنا نشعر بدعم أوزبكستان الشقيقة أثناء الحرب وبعدها

باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج)

نقدر حقًا الشعب الأوزبكي الشقيق وموقف الرئيس الاوزبكستاني تجاهنا وتجاه حقيقة تحقيق بلدنا العدالة. شعرنا بهذا الدعم أثناء الحرب وبعدها.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في لقاء جمعه مع نظيره الاوزبكستاني شوكت ميرضيايف في سمرقند.

وأضاف الرئيس الاذربيجاني: "بالطبع أود أن أعبر عن امتناني مرة أخرى لمبادرة الرئيس الاوزبكستاني لبناء مدرسة في مدينة فضولي المحررة. ستكون هذه أول مساهمة أجنبية في أعمال إعادة الإعمار، ونحن نقدرها كثيرًا. كما ذكرنا في تبادل المعلومات الذي أجريناه للتو، فقد بدأ بالفعل بناء المدرسة. ستكون هذه المدرسة رمزا للأخوة بين شعوبنا".

واستطرد الرئيس قائلا: "لقد زاد التقارب بيننا كثيرا في الآونة الأخيرة. في رأيي، هذه أيضًا إرادة أجدادنا، وهي تحدث في إطار العلاقات الأخوية بين شعوبنا. أزور أوزبكستان للمرة الثالثة خلال سبعة أشهر. في كل مرة آتي إلى هنا بحب واحترام كبيرين لكم شخصيًا، وللشعب الأوزبكي الشقيق، وبعد وجودي هنا، أتحدث عن الإنجازات العظيمة لأوزبكستان تحت قيادتكم. يكفي أن تزور طشقند وخوارزم وسمرقند (لرؤية الإنجازات). أنا أعلم أوزبكستان جيدا، ويجب أن أقول إن سمرقند أصبحت مركزًا سياسيًا دوليًا مهمًا. تقام هنا العديد من الأحداث الدولية ذات المستوى العالمي بمشاركة قادة العالم".