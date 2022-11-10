  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    السيدة الأولى لأذربيجان تلتقي مع السيدة الأولى لأوزبكستان

    ١٠.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٥‎٥‎]

    سمرقند، 10 نوفمبر (أذرتاج)

    التقت السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا في 10 نوفمبر السيدة الأولى لاوزبكستان زرآتخان ميرضييفا في سمرقند.

    AZERTAG.AZ :السيدة الأولى لأذربيجان تلتقي مع السيدة الأولى لأوزبكستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١١.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٤٧]
    الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى أوزبكستان
    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]
    لقاء بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس المصلحة الشعبية التركمانستانية قربان قولو بردي محمدوف في سمرقند
    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٠]
    السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا تتفقد معرض "سراب الزمن" في سمرقند
    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
    توقيع البيان حول الالتزام العالمي في صفر نفايات
    السيدة الأولى لأذربيجان تلتقي مع السيدة الأولى لأوزبكستان السيدة الأولى لأذربيجان تلتقي مع السيدة الأولى لأوزبكستان