الرئيس إلهام علييف يحضر حفل الموسيقى الفولكلورية في مجمع "المدينة الأبدية" في سمرقند
AzerTAg.az
١٠.١١.٢٠٢٢ [٢٣:٠٦]
سمرقند، 10 نوفمبر (أذرتاج)
أقيم حفل غنائي فولكلوري للبلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية في مجمع "المدينة الأبدية" بسمرقند في 10 نوفمبر.
أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حضر الحدث.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١١.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٤٧]
١١.١١.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]
١١.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٠]
١١.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
١١.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٤٥]
١١.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٩]
١١.١١.٢٠٢٢ [١٨:٢٠]
١١.١١.٢٠٢٢ [١٧:٣٣]
١١.١١.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
١١.١١.٢٠٢٢ [١٩:٥٤]
١١.١١.٢٠٢٢ [١٣:١٢]
١٠.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٢٥]
٠٧.١١.٢٠٢٢ [١٨:٤٢]
٣٠.١٠.٢٠٢٢ [٢٠:٣٨]
٢٧.١٠.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:٥١]
٢٨.١٠.٢٠٢٢ [١٥:١٥]
٢٦.١٠.٢٠٢٢ [١٤:٥٢]
٢٤.١٠.٢٠٢٢ [١٦:١٢]
١٨.١٠.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
١٣.١٠.٢٠٢٢ [١٢:٥٢]
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
١١.١١.٢٠٢٢ [١٩:٤٧]
١١.١١.٢٠٢٢ [١٩:٣٣]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:٣٠]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢٥]
١١.١١.٢٠٢٢ [١٦:٥٧]
١٠.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٠٧]
١٠.١١.٢٠٢٢ [٢١:٥٨]
٠٧.١١.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
١١.١١.٢٠٢٢ [١٩:٢٩]
١١.١١.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
١١.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك