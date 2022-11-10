سمرقند، 10 نوفمبر (أذرتاج) أقيم حفل غنائي فولكلوري للبلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية في مجمع "المدينة الأبدية" بسمرقند في 10 نوفمبر. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حضر الحدث.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر حفل الموسيقى الفولكلورية في مجمع "المدينة الأبدية" في سمرقند

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