  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس تركيا رجب طيب اردوغان في سمرقند

    ١٠.١١.٢٠٢٢ [٢٣:١٧]

    سمرقند، 10 نوفمبر (أذرتاج)

    التقى رئيس أذربيجان إلهام علييف مع ريس تركيا رجب طيب اردوغان في سمرقند في 10 نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اكدا في اللقاء تطور علاقات الصداقة والاخوة المبنية على علاقات التحالف بين البلدين في كافة المجالان. كذلك نوقشت في اللقاء مسائل الوضع والامن في المنطقة واجري تبادل الآراء حول نتائج اجتماع سوتشي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس تركيا رجب طيب اردوغان في سمرقند
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١١.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٤٧]
    الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى أوزبكستان
    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]
    لقاء بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس المصلحة الشعبية التركمانستانية قربان قولو بردي محمدوف في سمرقند
    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٠]
    السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا تتفقد معرض "سراب الزمن" في سمرقند
    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
    توقيع البيان حول الالتزام العالمي في صفر نفايات
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس تركيا رجب طيب اردوغان في سمرقند الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس تركيا رجب طيب اردوغان في سمرقند