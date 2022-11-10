الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس تركيا رجب طيب اردوغان في سمرقند
AzerTAg.az
١٠.١١.٢٠٢٢ [٢٣:١٧]
سمرقند، 10 نوفمبر (أذرتاج)
التقى رئيس أذربيجان إلهام علييف مع ريس تركيا رجب طيب اردوغان في سمرقند في 10 نوفمبر.
أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اكدا في اللقاء تطور علاقات الصداقة والاخوة المبنية على علاقات التحالف بين البلدين في كافة المجالان. كذلك نوقشت في اللقاء مسائل الوضع والامن في المنطقة واجري تبادل الآراء حول نتائج اجتماع سوتشي.
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