السيدة الأولى لاذربيجان تتعرف على معرض "ألوان أوزبكستان" في سمرقند

سمرقند، 10 نوفمبر (أذرتاج)

تعرفت السيدة الأولى لاذربيجان مهربان علييفا والسيدات الأولى للبلدان الأعضاء الأخرى في 10 نوفمبر على معرض "ألوان أوزبكستان" في سمرقند في إطار اجتماع القمة التاسع لمنظمة الدول التركية.

أفادت وكالة أذرتاج ان السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا والسيدة الأولى لأوزبكستان زرآتخان ميرضيايفا والسيدة الأولى لتركيا امينة اردوغان وزوجة رئيس الوزراء الهنغاري آنيكو ليوائي تفقدت المعرض.

يجب الذكر ان المعرض يعرض التحف المشهورة من مجموعة متحف قاراقالباكستان. تشمل اللوحات المعروضة فيه كل الجوانب لفن الرسم الاوزبكي في القرن العشرين.

تعرض فيه اكثر من 90 لوحة رسم من 14 رساما.