سمرقند، 10 نوفمبر (أذرتاج) حضرت السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا والسيدة الأولى لأوزبكستان زرآتخان ميرضيايفا والسيدة الأولى لتركيا امينة اردوغان وزوجة رئيس الوزراء الهنغاري آنيكو ليوائي في مأدبة العشاء في سمرقند في 10 نوفمبر على هامش القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية.

AZERTAG.AZ : السيدة الأولى مهربان علييفا تحضر مأدبة العشاء في سمرقند

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