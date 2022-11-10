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    السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا تتفرج على باليه "لازكي" في سمرقند

    ١٠.١١.٢٠٢٢ [٢٣:٤٠]

    سمرقند، 10 نوفمبر (أذرتاج)

    تفرجت السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا والسيدة الأولى لأوزبكستان زرآتخان ميرضيايفا والسيدة الأولى لتركيا امينة اردوغان وزوجة رئيس الوزراء الهنغاري آنيكو ليوائي على باليه "لازكي" في سمرقند في 10 نوفمبر على هامش القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان "لازكي – رقص خوارزم" ادرج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونسكو عام 2019.

    AZERTAG.AZ :السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا تتفرج على باليه "لازكي" في سمرقند
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    السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا تتفرج على باليه "لازكي" في سمرقند السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا تتفرج على باليه "لازكي" في سمرقند السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا تتفرج على باليه "لازكي" في سمرقند السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا تتفرج على باليه "لازكي" في سمرقند السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا تتفرج على باليه "لازكي" في سمرقند السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا تتفرج على باليه "لازكي" في سمرقند السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا تتفرج على باليه "لازكي" في سمرقند السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا تتفرج على باليه "لازكي" في سمرقند السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا تتفرج على باليه "لازكي" في سمرقند السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا تتفرج على باليه "لازكي" في سمرقند السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا تتفرج على باليه "لازكي" في سمرقند السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا تتفرج على باليه "لازكي" في سمرقند السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا تتفرج على باليه "لازكي" في سمرقند السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا تتفرج على باليه "لازكي" في سمرقند