البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 11 نوفمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0106
أورو EUR 1 1.7329
دولار أسترالي AUD 1 1.1257
روبل بيلاروس BYN 1 0.6732
ريال برازيلي BRL 1 0.3159
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0976
كرون دنماركي DKK 1 0.2329
لاري جورجي GEL 1 0.625
روبي هندي INR 1 0.021
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2168
دولار كندا CAD 1 1.2756
دينار الكويت KWD 1 5.5215
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3662
بيسو المكسيك MXN 1 0.088
جنيه مصري EGP 1 0.0696
لاي مولدوفا MDL 1 0.0883
كرون النرويج NOK 1 0.1683
زلوتي بولندا PLN 1 0.3697
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202
روبل روسي RUB 1 0.028
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.1845
دولار سنغافورة SGD 1 1.2288
ريال السعودية SAR 1 0.4521
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1672
دولار تايوان TWD 1 0.0545
ليرة تركيا TRY 1 0.0918
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0235
كرون التشيك CZK 1 0.0713
يوان الصين CNY 1 0.2372
جنيه إنكلترا GBP 1 1.9856
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4887
كرون السويد SEK 1 0.1603
فرنك سويسرا CHF 1 1.76
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1281
ليرة لبنان LBP 100 0.1122
ين اليابان JPY 100 1.2
بيسو تشيلي CLP 100 0.1901
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك