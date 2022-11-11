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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٠:٠٨]

    باكو، 11 نوفمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0106

    أورو EUR 1 1.7329

    دولار أسترالي AUD 1 1.1257

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6732

    ريال برازيلي BRL 1 0.3159

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0976

    كرون دنماركي DKK 1 0.2329

    لاري جورجي GEL 1 0.625

    روبي هندي INR 1 0.021

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2168

    دولار كندا CAD 1 1.2756

    دينار الكويت KWD 1 5.5215

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3662

    بيسو المكسيك MXN 1 0.088

    جنيه مصري EGP 1 0.0696

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0883

    كرون النرويج NOK 1 0.1683

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3697

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202

    روبل روسي RUB 1 0.028

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.1845

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2288

    ريال السعودية SAR 1 0.4521

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1672

    دولار تايوان TWD 1 0.0545

    ليرة تركيا TRY 1 0.0918

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0235

    كرون التشيك CZK 1 0.0713

    يوان الصين CNY 1 0.2372

    جنيه إنكلترا GBP 1 1.9856

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4887

    كرون السويد SEK 1 0.1603

    فرنك سويسرا CHF 1 1.76

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1281

    ليرة لبنان LBP 100 0.1122

    ين اليابان JPY 100 1.2

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1901

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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