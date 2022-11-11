سمرقند، 11 نوفمبر (أذرتاج) انطلقت اليوم في 11 نوفمبر في سمرقند القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يشارك في الحدث. استقبل الرئيس الاوزبكستاني شوكت ميرضيايف الرئيسَ إلهام علييف وقادة الدول والحكومات الآخرين. ثم التقطت صورة جماعية. افتتح الرئيس الاوزبكستاني اجتماع مجلس قادة الدول ورحب بالضيوف وألقى كلمة فيه.

AZERTAG.AZ : سمرقند: انطلاق القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية

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