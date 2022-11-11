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    سياسة


    الولايات المتحدة الامريكية ستدعم أذربيجان ضد إيران

    ١١.١١.٢٠٢٢ [١١:٥‎٠]

    باكو، 11 نوفمبر (أذرتاج)

    سنواصل الوقوف الى جانب شركائنا ودعمهم ومساعينا ضد التأثير الإيراني الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة وربما خارج المنطقة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس في المؤتمر الصحفي.

    ردا على سؤال عن موقف الولايات المتحدة الامريكية تجاه الخطاب الحاد المتزايد الذي توجهه إيران ضد أذربيجان، قال برايس: "أعلننا بشكل سافر ان ايران تهديد للمنطقة. سنواصل الوقوف الى جانب شركائنا ودعمهم ومساعينا ضد التأثير الإيراني الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة وربما خارج المنطقة."

    AZERTAG.AZ :الولايات المتحدة الامريكية ستدعم أذربيجان ضد إيران
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