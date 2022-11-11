الرئيس علييف: تعزيز العلاقات مع البلدان الأعضاء لدى منظمة الدول التركية من الأولويات الرئيسية لسياسة أذربيجان الخارجية

باكو، 11 نوفمبر، أذرتاج

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف في كلمة القاها في اجتماع القمة الـ9 المنعقد في سمرقند بأوزبكستان لمنظمة الدول التركية إن تعزيز العلاقات في جميع المجالات مع البلاد الأعضاء لدى منظمة الدول التركية احدى الأولويات الرئيسية لسياسة أذربيجان الخارجية.

وقال رئيس الدولة إن أذربيجان كان وما برح يساهم في توحد العالم التركي توحدا وثيقا وسيكون ملتزما بأهداف وحدة العالم التركي فيما بعد أيضا.

واكد الرئيس علييف على أن "منظمتنا قطعت طريق التنمية الكبيرة من اجتماع قمة نخجوان عام 2009م والعالم التركي يشمل على جغرافيا واسعة يقيم عليها اكثر من 200 مليون نسمة ويملك إمكانات اقتصادية هائلة وموارد الطاقة وطرق النقل وإمكانات عسكرية حديثة."

ونوه الرئيس علييف الى أن العالم التركي أسرة عظيمة مفيدا أننا ينبغي لنا أن نواصل التبادل بالدعم والتضامن بالأخذ بعين الاعتبار مصالح قومية لبعضنا بعضا وعلينا تفعيل التعاون الموجود في مجالات مثل الأمن والدفاع والصناعات الدفاعية بجانب مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والثقافة والنقل والطاقة والتحول الرقمي والزراعة والسياحة.