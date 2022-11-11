الرئيس إلهام علييف: سنواصل جهودنا لبقاء اتصال أبنائنا المغتربين بوطنهم التاريخي

باكو، 11 نوفمبر، أذرتاج

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع القمة الـ9 المنعقد في سمرقند بأوزبكستان لمنظمة الدول التركية إنه ينبغي للمنظمة أن يكون موضوع تعلم أبناء جلدتنا المقيمين خارج الدول التركية بلغتهم الأم مدرجا في جدول أعمال المنظمة على الدوام كما يجب اتخاذ خطوات لازمة في هذا المجال.

وشدد الرئيس علييف على أن دولة أذربيجان تعير اهتماما خاصا بضمان حقوق وحريات وأمن الأذربيجانيين المقيمين لدى البلدان الأجنبية مفيدا أننا سنواصل جهودنا الرامية الى احتفاظ أبناء جلدتنا الذين أصبحوا بمنأى عن دولة أذربيجان بحكم المصير على لغتنا وتقاليدنا وثقافتنا والى التزامهم بالفكرة الأذربيجانية وإبقاء روابطهم بوطنهم التاريخي الى الأبد.