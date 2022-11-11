رواد الاعمال الاذربيجانيون مدعوون للمشاركة في معرض المنتجات الجلدية والاحذية في إسطنبول

باكو، 11 نوفمبر (أذرتاج)

سيقام معرض AYSAF-2022 للمنتجات الجلدية والأحذية في إسطنبول في الفترة ما بين 19-16 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان المعرض ستحضره شركات محلية ودولية متخصصة في صنع الأحذية.

من المنتظر ان تشارك فيه أكثر من 300 شركة مما يزيد عن 80 بلدا. سيتعرف المشاركون في المعرض على التكنولوجيا المعاصر في صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية وستقام لقاءات عمل بين رواد الاعمال.

يمكن التعرف على تفاصيل المعرض في رابط www.aysafexpo.com