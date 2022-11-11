باكو، 11 نوفمبر (أذرتاج)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "سنقف إلى جانب أذربيجان في مساعيها الرامية للسلام كما وقفنا معها في نضالها العادل".

جاء ذلك في كلمة له في قمة منظمة الدول التركية، الجمعة، في مدينة سمرقند الأوزبكية.

أضاف اردوغان قائلا: "رغم جميع مساعي أذربيجان الشقيقة، لا تزال عملية السلام في جنوب القوقاز هشة". سأل أردوغان الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحى.