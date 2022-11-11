  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    أردوغان: سنقف إلى جانب أذربيجان في مساعيها الرامية للسلام كما وقفنا معها في نضالها العادل

    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٤:٤٠]

    باكو، 11 نوفمبر (أذرتاج)

    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "سنقف إلى جانب أذربيجان في مساعيها الرامية للسلام كما وقفنا معها في نضالها العادل".

    جاء ذلك في كلمة له في قمة منظمة الدول التركية، الجمعة، في مدينة سمرقند الأوزبكية.

    أضاف اردوغان قائلا: "رغم جميع مساعي أذربيجان الشقيقة، لا تزال عملية السلام في جنوب القوقاز هشة". سأل أردوغان الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحى.

    AZERTAG.AZ :أردوغان: سنقف إلى جانب أذربيجان في مساعيها الرامية للسلام كما وقفنا معها في نضالها العادل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٤٥‎]
    توقيع وثائق وإعلان سمرقند حول نتائج القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية
    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٨:٢٠]
    الرئيس إلهام علييف: يشكل الإسلاموفوبيا والتركوفوبيا أساس الأيديولوجية الرسمية لأرمينيا
    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٧:٣٣]
    الخارجية تستدعي سفير إيران للاحتجاج على حملة التشويه والتهديد ضد أذربيجان
    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٩]
    الرئيس الأذربيجاني: علينا حماية حقوق أبنائنا القاطنين خارج الدول التركية
    أردوغان: سنقف إلى جانب أذربيجان في مساعيها الرامية للسلام كما وقفنا معها في نضالها العادل