الرئيس الأذربيجاني: علينا حماية حقوق أبنائنا القاطنين خارج الدول التركية
AzerTAg.az
١١.١١.٢٠٢٢ [١٥:٠٩]
باكو، 11 نوفمبر (أذرتاج)
إن العالم التركي لا يشمل الدول التركية المستقلة فقط، بل حدودها الجغرافية أوسع. اعتقد ان الوقت قد حان لمنظمتنا لتركز دائمًا انتباهها على حقوق وأمن وحماية الهويات الوطنية لابناء شعوبنا الذين يعيشون خارج البلدان الأعضاء، ومسائل عدم السماح باستيعابهم الثقافي ".
أفادت وكالة أذرتاج ان ذلك جاء في كلمة للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في قمة منظمة الدول التركية، الجمعة، في مدينة سمرقند الأوزبكية.
أشار الرئيس إلى ضرورة تعلم الجيل الشاب للعالم التركي بلغاتهم الام في البلاد التي يقطنها. اعرب الرئيس علييف عن أسفه من حرمان معظم 40 مليون من الاذربيجانيين القاطنين خارج حدود دولة أذربيجان.
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