تنظيم حملة تنظيفية بمشاركة ليلى علييفا

باكو، 11 نوفمبر، أذرتاج

نظمت حملة تنظيفية شاطئية تالية 10 نوفمبر بمشاركة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسسة الجمعية الأهلية إيديا ورئيستها ليلى علييفا وكذلك متطوعين.

قالت الجمعية الأهلية في بيان إن الحملة التنظيفية تحت شعار "لتبقى السواحل نظيفة" نظمت في أراضي شاطئ بيلكاه من بحر الخزر بالعاصمة باكو حيث نظف المشاركون خلال الحملة المنطقة من النفايات ولا سيما النفايات البلاستيكية القادرة على الإضرار المستمر.