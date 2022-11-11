  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تنظيم حملة تنظيفية بمشاركة ليلى علييفا

    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]

    باكو، 11 نوفمبر، أذرتاج

    نظمت حملة تنظيفية شاطئية تالية 10 نوفمبر بمشاركة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسسة الجمعية الأهلية إيديا ورئيستها ليلى علييفا وكذلك متطوعين.

    قالت الجمعية الأهلية في بيان إن الحملة التنظيفية تحت شعار "لتبقى السواحل نظيفة" نظمت في أراضي شاطئ بيلكاه من بحر الخزر بالعاصمة باكو حيث نظف المشاركون خلال الحملة المنطقة من النفايات ولا سيما النفايات البلاستيكية القادرة على الإضرار المستمر.

    AZERTAG.AZ :تنظيم حملة تنظيفية بمشاركة ليلى علييفا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
    ١٠.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٩]
    مدونون من اكثر من 10 بلدان، منها مصر، يزورون شوشا
    ١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٠]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 39 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ١٠.١١.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٤]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
    تنظيم حملة تنظيفية بمشاركة ليلى علييفا تنظيم حملة تنظيفية بمشاركة ليلى علييفا تنظيم حملة تنظيفية بمشاركة ليلى علييفا تنظيم حملة تنظيفية بمشاركة ليلى علييفا تنظيم حملة تنظيفية بمشاركة ليلى علييفا تنظيم حملة تنظيفية بمشاركة ليلى علييفا تنظيم حملة تنظيفية بمشاركة ليلى علييفا