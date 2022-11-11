الخارجية تستدعي سفير إيران للاحتجاج على حملة التشويه والتهديد ضد أذربيجان

باكو، 11 نوفمبر (أذرتاج)

استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية سفير جمهورية ايران الإسلامية سيد عباس موسوي في 11 نوفمبر.

أعربت الوزارة عن قلقها واحتجاجها على حملة التشويه والدعاية في وسائل الاعلام الإيرانية ضد أذربيجان في الآونة الأخيرة وتصريحات وتهديدات أدلى بها كبار المسئولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين بما لا يناسب روح العلاقات بين البلدين.

وتم الـتأكيد ان السماح لمواطني جمهورية أذربيجان الذين ارتكبوا جرائم ضد أسس النظام الدستوري الاذربيجاني وهم مطلوبون دوليا بالعيش في إيران أمر غير مقبول وتم الإشارة مرة أخرى الى ضرورة تسليم المجرمين الى الجانب الاذربيجاني.

ونقل الى الجانب الإيراني ان قيام السفارات الإيرانية باستقبال الأشخاص الذين يؤججون الانفصالية في جمهورية أذربيجان ويختبئون في البلدان الأخرى مع الإفلات من القضاء خطوة غير ودية.

وتم التشديد على ان نشر مثل هذه المعلومات وتنفيذ الأنشطة المضادة لأذربيجان في إيران أمر غير مقبول. اعرب الجانب الاذربيجاني عن توقعه من الجانب الايراني للحد من مثل هذه الحالات.