السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا تتفقد معرض "سراب الزمن" في سمرقند
AzerTAg.az
١١.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٠]
سمرقند، 11 نوفمبر، أذرتاج
تفقدت السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا والسيدة الأولى الأوزبكية زراعت خان مير ضيائيفا والسيدة الأولى التركية أمينة أردوغان وزوجة رئيس الوزراء الهنغاري أنيكو ليواي معرضا باسم "سراب الزمن" منظما لدى مركز سمرقند للمعارض على هامش القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية 11 نوفمبر.
ويقدم المعرض المصمم بتصاميم متباينة أهمية الزمن بالنسبة للإنسان وكونه أحد مقاييس حياته.
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