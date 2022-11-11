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    أخبار رسمية


    السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا تحضر مأدبة غداء في سمرقند

    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٨]

    سمرقند، 11 نوفمبر، أذرتاج

    حضرت السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا والسيدة الأولى الأوزبكية زراعت خان مير ضيائيفا والسيدة الأولى التركية أمينة أردوغان وزوجة رئيس الوزراء الهنغاري أنيكو ليواي مأدبة غداء منظمة في سمرقند 11 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا تحضر مأدبة غداء في سمرقند
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    السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا تحضر مأدبة غداء في سمرقند السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا تحضر مأدبة غداء في سمرقند السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا تحضر مأدبة غداء في سمرقند السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا تحضر مأدبة غداء في سمرقند السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا تحضر مأدبة غداء في سمرقند