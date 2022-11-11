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    استقبال رسمي على شرف قادة دول وحكومات البلاد المشاركة في اجتماع القمة الـ9 لمنظمة الدول التركية في سمرقند

    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٢]

    سمرقند، 11 نوفمبر، أذرتاج

    نظم استقبال رسمي على شرف قادة دول وحكومات البلاد المشاركة في اجتماع القمة الـ9 لمنظمة الدول التركية في سمرقند 11 نوفمبر.

    حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف فعاليات الاستقبال الرسمي.

    AZERTAG.AZ :استقبال رسمي على شرف قادة دول وحكومات البلاد المشاركة في اجتماع القمة الـ9 لمنظمة الدول التركية في سمرقند
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