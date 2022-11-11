توقيع البيان حول الالتزام العالمي في صفر نفايات

سمرقند، 11 نوفمبر، أذرتاج

وقع 11 نوفمبر في مدينة سمرقند على "البيان حول الالتزام العالمي في صفر نفايات من اجل العالم بيتنا العام".

وقعت على البيان المحضر بمبادرة جمهورية تركيا السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا والسيدة الأولى الأوزبكية زراعت خان ميرضيائيفا وزوجة رئيس الوزراء الهنغاري أنيكو ليواي.

يذكر أن البيان وقع عليه كذلك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.