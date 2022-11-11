سمرقند، 11 نوفمبر، أذرتاج تعرفت السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا والسيدة الأولى الأوزبكية زراعت خان مير ضيائيفا والسيدة الأولى التركية أمينة أردوغان وزوجة رئيس الوزراء الهنغاري أنيكو ليواي على مجمع "المدينة الخالدة" (أبدي شهر) التاريخية الاثنوجرافية على هامش القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية 11 نوفمبر. عرضت على السيدة الأولى الأذربيجانية مهربان علييفا والسيدة الأولى الأوزبكية زراعت خان مير ضيائيفا والسيدة الأولى التركية أمينة أردوغان وزوجة رئيس الوزراء الهنغاري أنيكو ليواي على هامش تعرفهن على المجمع التاريخي الاثنوجرافي أداء فرق شعبية من البلاد الأعضاء لدى منظمة الدول التركية.

AZERTAG.AZ : التعرف على مجمع "المدينة الخالدة" التاريخية الاثنوجرافية

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