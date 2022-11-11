الرئيس إلهام علييف: يشكل الإسلاموفوبيا والتركوفوبيا أساس الأيديولوجية الرسمية لأرمينيا

باكو، 11 نوفمبر (أذرتاج)

في هذا الأسبوع احتفل الشعب الأذربيجاني بمشاعر الفخر بذكرى مرور سنتين من تحرير قره باغ وزنكزور الشرقية من الاحتلال الأرميني.

قضينا قبل عامين على احتلال أراضي أذربيجان الذي استمر 30 عاما وحققنا العدالة التاريخية والقانون الدولي. كذلك نفذت أذربيجان القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

أفادت وكالة أذرتاج ان ذلك جاء في كلمة للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في قمة منظمة الدول التركية، الجمعة، في مدينة سمرقند الأوزبكية.

على الرغم من انتهاء الاحتلال الذي دام 30 عامًا، إلا أن عواقبه الجسيمة ما زالت مستمرة، فقد قامت أرمينيا بمحو 9 مدن ومئات من القرى الأذربيجانية من على وجه الأرض.

قال: "تعرضت مدينة أغدام الكبيرة للتدمير لدرجة أن خبراء أجانب وصفوها بأنها "هيروشيما القوقاز. دمرت أرمينيا 65 مسجدًا من أصل 67 مسجدًا خلال فترة الاحتلال، وتضرر المسجدان المتبقيان بشكل خطير واستخدمتا كحظيرة للخنازير، هذه إهانة للعالم الإسلامي بأسره".

وأردف الرئيس: "يشكل الإسلاموفوبيا والتركوفوبيا أساس الأيديولوجية الرسمية ليريفان، لقد زرعت أرمينيا أكثر من مليون لغم على أرضنا، في العامين التاليين لحرب قره باغ الثانية، فقد ما يقرب من 270 مواطناً أذربيجانياً حياتهم أو أصيبوا بجروح خطيرة بسبب انفجار الألغام".