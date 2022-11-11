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    لقاء بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس المصلحة الشعبية التركمانستانية قربان قولو بردي محمدوف في سمرقند

    ١١.١١.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]

    سمرقند، 11 نوفمبر، أذرتاج

    جرى 11 نوفمبر لقاء في سمرقند بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس المصلحة الشعبية التركمانستانية قربان قولو بردي محمدوف.

    AZERTAG.AZ :لقاء بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس المصلحة الشعبية التركمانستانية قربان قولو بردي محمدوف في سمرقند
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