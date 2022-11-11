أذربيجان: تطعيم 719 جرعة من لقاح كورونا في 11 نوفمبر

باكو، 11 نوفمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 719 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 11 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 196 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و179 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 285 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و59 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و914 ألف و719 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و390 ألف و864 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و872 ألف و211 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و388 ألف و325 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و263 الف و319 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.